◎尷尬了！罷韓大遊行沒申請集會

wecare高雄、公民割草行動、台灣基進黨等團體6日宣布將在12月21日，針對罷免韓國瑜舉行大遊行，並質疑高巿府沒核准集會，高雄巿副巿長葉匡時反駁這是典型的「假新聞」，高巿警方說明，對方只申請遊行，並未申請集會，如果有地主同意書，會核准。

◎北院審三中案 馬英九再度親自出庭

前總統馬英九被控賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓致國民黨損失72億餘元的「三中案」，台北地方法院6日再度開庭審理，並傳喚馬到庭。

◎陳佩琪爆對小英的恨永生難忘

台北市長柯文哲妻子陳佩琪5日在臉書抨擊，民進黨利用府院黨媒抹黑柯文哲，就算不是蔡英文總統直接下指導棋，但一點都不思管理約束，每回想到，她心中的恨意永生難忘。柯文哲6日聞後大吃一驚，嚇得直說「哇！我回去要加強約束！」

◎錢櫃個資外洩 近70消費者險遭詐騙

知名KTV連鎖店錢櫃，傳出疑似個資外洩，消費者資料流入詐騙集團手中，據此向民眾謊稱設定錯誤，每個月會固定扣款而進行詐騙。警政署165反詐騙專線發現，9月開始有5名民眾遭騙，從此之後開始飆增，10月底一周就有35件，錢櫃因此被警方列入高風險平台，要求業者必須做好資安防護工作。

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(中時電子報)