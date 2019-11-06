鹿港鎮民代表何麗觀、張雅晴及頭崙里長楊燕真相約３點半來排隊。（吳敏菁攝）

鹿港幸福小吃宴，拔得頭籌的是來自秀水鄉的黃姓姊弟，5日夜間11點就來排隊。（吳敏菁攝）

鹿港幸福小吃宴，拔得頭籌的是來自秀水鄉的黃姓姊弟，5日夜間11點就來排隊。（吳敏菁攝）

鹿港幸福小吃宴今年菜色。（吳敏菁攝）

鹿港幸福小吃宴魅力無可擋，今天早上8點半開始受理報名，取得第一號碼牌從昨晚11點就披星載月從秀水騎機車來排隊，三更半夜鹿港鎮公所門口漸漸湧入人潮，帶著睡袋、帳篷等，連連鎮民代表、里長也都親身半夜來排隊報名，時間到開始發放號碼排，3場次120個現場報名的名額，瞬間秒殺一空了。

今年鹿港幸福小吃宴再創秒殺高峰，鹿港鎮長許志宏表示，非常感謝各界民眾鄉親的熱情支持，鹿港幸福小吃宴一定會拿出最大的誠意，用最好的菜色，最佳的表演來傳遞鹿港的美食文化。

這次拔得頭籌的是來自秀水鄉的黃姓姊弟，5日夜間11點就來排隊，兩人順利取得16日、17日場次的第一名，黃先生說，他聽到朋友介紹，沒吃過，想來體驗一下，為了怕落空，乾脆夜宿公所廣場，果然報上名，他訂的17日是自己家族要聚餐，姊姊排的16日是朋友聚餐，非常開心。

還有來自草屯的游先生，去年就知道鹿港有小吃宴，但名額都滿了，擠不進去，今年不想再錯過，凌晨2點多從家裡出發，來到鹿港鎮公所已經快3點，「嚇！已經有10幾個人在排隊」有點小納悶大家都對吃這麼有熱情？但真確的答案是「德不孤必有鄰」啊，太好吃了，吸引了前仆後湧。

游先生則順利排到23日場次的第一名，設想周到的他還自備睡袋、凳子，能夠先躺在地上休息，算是裝備最齊全的報名者。

鹿港鎮民代表何麗觀、張雅晴及頭崙里長楊燕真相約３點半來排隊，開始發報碼牌時，直說「足愛睏ㄟ」但以實際行動證明鹿港幸福小吃宴報名很公正，沒有黑箱作業

，報到名，好開心。

何麗觀強調，她們來排隊也是一人只能報名一桌，以行動來破除謠言，不然各方請託不斷，實在太困擾，她們要為民服務，也只有親身來排隊，以示公平。

鹿港廟口商圈促進發展協會是這次小吃宴的承辦單位，協會理事長謝秀櫻也出現在排隊人龍中，她表示，因有好友拜託要訂一桌，腳傷的她拄著拐杖來排隊，拿到23日場次的第39號號碼牌，剛好吊車尾，十分驚險。

鹿港幸福小吃宴報名採現場報名每場次40桌，網路報名每場次40桌，以及傳真報名每場次70桌，結果現場報名在8點半開始前就依照排隊號碼牌發完而完售，網路報名更是10秒就出現額滿的通知，傳真報名因有8支電話接收，整理報名表及依照時間場次排序需要時間，在9點之前也宣布報名額滿。

(中時 )