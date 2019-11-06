旺旺集團還計劃不斷開發「一帶一路」沿線國家的消費市場。（本報系提供）

喜愛旺旺品牌的人，一定不會對「旺仔小饅頭」感到陌生。這款產品的暢銷得益於一個「秘訣」。泰國北部地區大面積單一種植龍眼樹，盛產高品質的純正龍眼蜜。旺旺集團與泰國龍眼蜜生產商直接合作，令旺仔小饅頭擁有獨特的龍眼香氣，從而贏得消費者的鐘愛。

結下親密緣分的旺仔小饅頭和泰國龍眼蜜背後，是旺旺集團以大陸市場為支點，積極布局「一帶一路」大市場的努力。

作為擁有57年歷史的知名台資企業，旺旺集團早在上個世紀90年代初就開始赴大陸投資設廠。創立至今34年的旺旺品牌，不僅站穩大陸市場，足跡更延伸至亞洲、北美洲、中南美洲、非洲、南美洲、大洋洲、歐洲的59個國家和地區。

中國發起「一帶一路」倡議，倡導「開放包容、合作共贏」、「共商共建共享」等理念，讓深耕大陸市場多年的旺旺集團發現了更多機遇。

「一帶一路」倡議中的21世紀海上絲綢之路，途徑並覆蓋目前經濟增長較好的南亞和非洲地區，這也是旺旺集團國際化戰略的拓展重點。旺旺集團生產研發群辦公室兼印尼項目總經理陳啟明說。

陳啟明分析說，東南亞消費市場近年來大幅成長，並展現出強大的增長潛力。隨著「一帶一路」基建項目陸續落地，中國對非洲地區的技術和勞務輸出，也為包括休閑食品在內的快消品進入當地市場做了良好的鋪墊。

借「一帶一路」東風，旺旺集團正加快在海外市場「落子」。據悉，集團投資7000萬美元在越南設立生產基地和貿易公司。目前工廠已在籌建之中，預計年內動工、2021年投產，年產值可達1.3億美元。設立於泰國、印尼和菲律賓的分公司也都在加緊籌備。這意味著旺旺旗下將有越來越多的產品沿著「一帶一路」進入沿線國家的消費市場。

已經進入南非市場的旺旺雪餅、仙貝等，則會繼續拓展加納、尼日利亞以及「海上絲綢之路」沿岸的埃及、阿爾及利亞和摩洛哥等國。在開拓消費市場的同時，旺旺集團也從「一帶一路」沿線國家豐富的物產資源中獲益。

除了旺仔小饅頭和泰國龍眼蜜，旺旺旗下許多產品與「一帶一路」沿線國家都有著不淺的緣分。馬來西亞及印尼的棕櫚原油因具備穩定的使用特性而被旺旺選中，進口後經過油脂加工廠精煉，成為主打產品米果系列生產中不可或缺的重要原料。

未來，旺旺集團還計劃不斷拓展「一帶一路」沿線國家開拓銷售市場、並評估建廠利用好當地原物料資源開發新品，及解決勞動人口就業，逐步實現「在地化」。

「一帶一路」倡議是構建人類命運共同體的重要平台。對於追求經濟效益和社會價值的企業而言，積極參與「一帶一路」建設不僅是機遇，也是責任。旺旺集團駐京辦首席代表林天良表示，旺旺集團將以大陸為支點，繼續布局「一帶一路」，在助力當地經濟發展的同時，從中汲取動力推動自身的全球化戰略。

(中時 )