2020總統大選開始輿論大戰，民進黨空軍猛轟國民黨總統參選人韓國瑜，黑韓一波又一波來。連日來的抹黑其實已經可以看出民進黨的慣用套路，就是「誇飾法」抹黑，明明只欠10塊，硬要說你欠100塊，再用黑韓產業鍊擴大宣傳效果，實為諷刺，民進黨執政一直喊打假新聞，結果打選戰卻要依靠散佈假消息。

這套「誇飾法」抹黑手法，民進黨相當上手，近期幾乎卯起來做。舉例來說，當韓國瑜說要讓學生的學貸「免息」，就硬要說成「借錢不用還錢」，說「母語在家學」，就要說成「消滅母語」，說「設立移工休閒活動區」，就是要說成「集中管理」，然後再新形容他成為「威權」、「法西斯」。

再舉例，之前韓陣營提出的「新移民孕婦提早納入健保」，卻被綠營側翼解讀為「中國孕婦全面可以使用台灣健保」。明明沒有的事，統統都可以炒作成有。惡意擅自衍生、曲解韓國瑜的說法，就是刻意把他打造成可惡之人。

今天再度發生另一個案例，週刊報導韓國瑜在失業期間購買南港一間價值7200萬元的豪宅，說是打破庶民神話。不過民進黨立委王定宇卻開始質疑韓國瑜7200萬哪來的，沒把新聞看仔細，該篇報導明明有寫說，他們準備頭期款跟部分利息金額，後來高估自己財務能力才賠本脫手。但卻被王定宇說成拿出7200萬買房。

韓國瑜庶民語言直言快語，很多話確實說得急了，成了對手斷章取義、大做文章的素材，尤其是在這種資訊氾濫的年代，很多片面消息流傳地比事實真相還要快，用在選舉抹黑上，確實相當有效。

不過人民想問的是，當民進黨政府口口聲聲喊著打擊假新聞，動輒使用公權力壓迫媒體的時候，那為何現在又自己開始散佈假新聞呢？民進黨沒有幫韓國瑜闢謠，反而跳出來跟著謠言起舞，不就坐實了民進黨「打假」只是統治工具、兩套標準，現在謠言對自己有利，就想靠謠言來勝選嗎？

(中時 )