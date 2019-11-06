大陸「雙11網購節」即將來臨。但美國著名商業諮詢公司AlixPartners調查顯示，有78％的中國消費者表示不會考慮購買美國品牌貨品，並改為購買中國商品。分析指是中美貿易戰陰霾下，民眾對美國觀感轉差所致。

AlixPartners上月訪問約2000名中國民眾，逾半數受訪者認為「愛國心會影響購買行動」，他們將美國貨品剔出考慮範圍，但不會減購歐洲、日本及南韓等地的產品。報告預測，中國大城市的消費者在今年雙11期間，將會較去年同期多花費54％金錢。

當中51％受訪者的理由，是以購物行動對國家表達忠心，27％的理由是品質，16％考慮價格，6％考慮送貨速度和關稅。調查報告分析，「中美貿易戰影響消費者的感受，美國品牌可以預期會受到衝擊。」

AlixPartners報告指出，考慮到中國市場的規模，西方公司愈來愈多將目光投向中國，以尋求未來增長；而中國消費者也對它們可能觸怒當局的各種狀況，嚴加審視，此前使得Coach、Calvin Klein等許多公司因觸碰「紅線」而遭受打擊。

報告還比較了中美兩國的消費節日的交易金額，電商巨擘「阿里巴巴」去年雙11的總交易額為308億美元；美國狂歡日「黑色星期五」（Black Friday）和「網路星期一」（Cyber Monday）銷售額分別為63億美元及79億美元，美企亞馬遜的「亞馬遜會員日」銷售額則為42億美元。即美國各個節日的消費金額都遠低於中國「雙11」。

(中時 )