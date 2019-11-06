「麻辣鮮師」磊哥脫了！謝祖武昨在粉專曝光新照，他單手扯開緊身背心，秀出腹部上的性感冰塊盒，尺度大開讓粉絲們直呼太犯規！謝祖武更自爆私下曾一度失控爆肉，養出厚厚鮪魚肚被路人譏笑，讓他很久都不敢穿合身的衣服，深怕一不小心就會擠出游泳圈。

謝祖武在粉專宣布六塊肌成就達成，證明自己就算年過50也能有青春肉體，謝祖武得意說：「之前爆肉時，洗完澡太太都開玩笑叫我快點穿衣服！最近不只嫌我包太緊，連看我的眼神都有愛，這種感覺真的超棒的！」他更表示自己是個不服老的人，計畫下一步要養出人魚線，絕不跟中年代謝危機低頭！

時常被稱讚和19年前的麻辣鮮師一模一樣的謝祖武，自爆曾有過一段爆肉黑歷史，被路人直呼「你看麻辣鮮師爆肥耶！」讓他當下超尷尬。他更幽默的表示：「那時候覺得自己很像豬八戒投胎，連太太都不看我一眼，因為一眼根本看不完。」逗得在場的人都哄堂大笑。為了不想再被說「爆肥」，謝祖武開始改變飲食習慣、空出時間運動。

回想起那段時間，謝祖武感嘆道：「年輕時若體態稍微膨起來，少吃個一兩餐就恢復了，現在過了中年代謝變差根本沒辦法。加上我工作沒辦法定時定量，很難固定上健身房，那時想減又減不下來，真的很抓狂。」如今瘦身有成，謝祖武開心表示：「我覺得過中年還能成功減下來，真的很難。幸好我找到正確甩油方法」，他更以自身經驗鼓勵大家，千萬不要輕易放棄，讓自己變成環抱不了的神木！

成功甩掉鮪魚肚的謝祖武大秀好身材，不只白色緊身背心讓線條若隱若現，六塊腹肌跟緊實的麒麟臂都讓人看不出是52歲的大叔！他邊拍照還一邊調皮的問攝影師：「需要再拉高一點嗎？」更大方表示若體態狀況更好，願意再露更多回饋粉絲！被問到老婆看到這一系列性感照的感想，謝祖武得意地表示現在自己是家裡的男神，老婆時不時就會「抱緊處理」，現在夫妻倆感情比過往更融洽，讓謝祖武直呼好像又回到熱戀期！

(中時電子報)