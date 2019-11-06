南方澳跨港大橋在10月1日崩塌後，歷經27天拆除完成，從今天（6日）起正式進入重建期，新橋重建時間是36個月，預算約5.3億元，原跨港大橋的兩側引道也會拆除，台灣港務公司表示，跨港大橋斷裂崩塌原因的初步報告，將會在月底出爐。

原本交通部政次黃玉霖要親自對媒體說明，但他因感冒無法發出聲音，由台灣港務公司助理副總經理王錦榮說明，王錦榮指出，平台船與水下攝影、潛水人員等，都留在現場，用意就是要找齊鋼索等重要的證據構件，找到後會交給檢調單位，以釐清橋斷裂的原因。

他表示，不影響檢調單位調查部分，也會適度對外界說明，懲處名單也會配合交通部，「只要責任釐清，該負責會負責，會把證據攤在陽光下。」

王錦榮表示，新橋的興建會考量安全、景觀、需求，新橋的安全標準是100年，意即碰上百年一遇的颱風、地震都可以安然度過，舊橋是50年；原先跨港大橋的引道考量橋梁設計是幾十年前，如今有新的工法，舊橋引道結構上不符現在的承載力、防震係數等標準，因此引道也拆除。

(中時 )