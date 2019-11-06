主管港務事務的國務院副總理韓正，在北京釣魚台國賓館接見行政長官林鄭月娥。韓正表示，國家主席習近平在上海親自會見林鄭月娥，充分肯定她和特區政府工作，希望林鄭月娥帶領香港管治團隊再出發再前進。

韓正又指，充分肯定特區政府的工作及警隊的努力，中央堅定支持特區政府止暴制亂。林鄭月娥之後表示，對香港各方面發展受社會事件影響感痛心，但她重申，特區政府有堅定和更大決心止暴制亂，會堅守一國兩制原則，又感謝韓正接見。

林鄭月娥表示，在止暴制亂方面下了重大決心，她指示威未有因為政府撤回修例而停下來，而且暴力程度愈來愈烈，香港受到的傷害很大，她作為行政長官，見到很多市民在這次鬥爭中受傷害，包括很多學生受到影響，又提到被捕的3000人中，有超過三分一都是學生，她對此感到非常傷心。

韓正表示，近5個月來修例風波演變成持續不斷的暴力活動，嚴重破壞香港社會秩序、踐踏法治和挑戰一國兩制底線，使香港出現了回歸以來最嚴峻的局面，這種極端暴力破壞活動在當今世界任何國家和地方都不能容忍和接受，暴力破壞活動和激進分離勢力行為遠超法律道德底線，破壞一國兩制和香港繁榮穩定，傷害香港社會整體利益和廣大市民切身利益。

韓正表示，面對不斷暴力行為，林鄭月娥率領特區政府做大量艱辛工作，中央對此深有體會，她千方百計穩控局勢，中央表示高度信任，對她和特區政府的工作、警隊克盡職守的表現予以充分肯定，他強調，中央一如概往堅定支持特區政府和警隊。

他說，暴力活動在港持續，止暴制亂、恢復秩序是當前最重要工作，是香港行政、立法、司法機關共同責任和最大共識，希望社會進一步凝聚反暴力、護法治、保穩定的正能量。

參與會見的包括陸國務院常務副秘書長丁學東、港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民、政制及内地事務局局長聶德權、特首辦主任陳國基等。

(中時 )