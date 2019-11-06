「期待大家明年不要在議會再看到我了！」此次參選台南市第四選區立委的市議員林宜瑾，6日以「22年議員生涯最後一次」的心態進行市政總質詢。她還強調，質詢內容事涉中央經費的部分，如果能夠順利前進國會，一定會擔任市民、市府的最強後盾，向中央爭取到位。

隸屬民進黨新潮流系也是賴系子弟兵的林宜瑾，此次參選新增的第四選區永康、新市及新化區，因深耕基層加上獲得派系奧援，被視為出線大熱門。不過，她的主要對手國民黨參選人市議員林燕祝，也因實力堅強以及得到第六選區立委參選人「柱柱姐」洪秀柱的聲勢加持，不容小覷，2人競逐已進入白熱化階段。

林宜瑾認為，永康、新市是台南的「科工產業雙軸」，新化則是台南的「山海觀旅門戶」，市府應強化這3個行政區的區域特性，讓各區發揮比較利益創造最高發展效益。她要求市府向經濟部爭取開闢國8東段的「番仔寮工業區」，以增加山區的就業機會。

林宜瑾還要求市府，將原砲校基地永康創意生活園區納入「台南建城四百年」計畫，包括砲校遷移完成、砲校圍牆拆除、砲校45米寬「康橋大道」正式通車等，都應趕在2024年如期完成。她也要求市府針對「三爺溪治水」列出長程清單，她要前進國會爭取中央預算，當市民的最強靠山。

市長黃偉哲答詢表示，砲校圍牆拆除與否的前提，在於砲校是否完成遷校，相關期程是由國防部評估執行，因此需靠立委關心監督，期待能在2024年前如期如質完成。

至於三爺溪整治工程，市府水利局也指出，三爺溪排水為中央管區排，清疏須配合治理工程一併進行。市府從2012年起即爭取中央補助，陸續辦理主流及主要支流包含大灣排水、太子廟中排、仁德排水及一甲排水等應急加高工程，已逐年降低淹水面積，達成初步保護效果。

此外，從2018年度起辦理重點優先放在萬代橋上游人口最密集區域，包含一甲排水下游段左右岸治理；2019年則接續辦理一甲排水至鯽潭橋段之河道拓寬浚深工程，有關鯽潭橋護岸整治工程目前工程進度約90％，預計於今年底完工。

(中時 )