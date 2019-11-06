日本有一位特別的僧侶，她除了是日本少數的跨性別僧侶外還有另一個身分—AV女優。身為一名情色動作片演員，她在2017年首次出現在眾人眼前，目前已有兩部作品。這位特別的僧侶名叫加藤禮詮，在日本網路節目「AbeaPrime」中她揭露了自己的前半生。

加藤表示自己從小就有性別認知障礙，當時社會普遍尚不能接受與明白所謂跨性別者。對於擁有男兒身的外表內心卻住著少女的他十分痛苦與迷惘，直到他因緣際會接觸到佛道，在堂課中老師的一席話使他的內心枷鎖終於解脫。

那是一堂及其普通的課程，當時老師說道：「佛陀時而男性化，時而女性化。她既不是男人，也不是女人。但是她既是男人，亦是女人」加藤從中領悟了《金剛經》中佛說「無我相，無人相，無壽者相，無眾生相。」從此，他變成她。

至於為什麼她會成為一名AV女優？加藤表示她在遊歷時發現了「真正需要幫助的人不會到寺廟，反而可能在風俗業或成人世界。」有一次她想要幫助一名紅燈區的女人，然而對方卻質問她「你一個大學生，怎麼會懂我們的感受？」令她說不出話來，同時她也明白若沒有相同的經歷，她做不到「感同身受」。

因為這件事，加藤禮詮化身成加藤麗，她開始融入紅燈區的生活，跟著她們一同接客和無家可歸的人們一同吃飯，與他們交談甚至拍了兩部成人片。對於加藤禮詮來說，她只是在貫徹著佛祖所說的「我不入地獄，誰入地獄」，正如同地藏菩薩發願待在地獄之中，一切都是為了度眾生。

(中時電子報)