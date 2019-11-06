日本北海道從2日在稚內市降下本季初雪後，時序逐漸入冬，今天受到冷氣團影響，旭川市及札幌山區也觀測到初雪，到9日前部分城市平地可能積薄雪，駕車要特別留意路面結凍。

日本共同社報導，北海道旭川地方氣象台今天宣布，已觀測到旭川市本季第一場雪（初雪），較往年晚了14天，但比去年提早8天。這波降雪主要是受到堪比12月上旬的冷氣團進入上空影響。

札幌管區氣象台表示，位於札幌市西部的手稻山（海拔1023公尺），也在上午7時左右確認本季首次山頂覆雪，較往年晚了21天，也比去年晚了7天。

日本氣象協會指出，今天在手稻山確認本季首度覆雪，是從1876年開始統計以來最晚的一年。

另外，旭川地方氣象台也在清晨觀測到旭川降下本季初雪，較往年慢了2週。接下來受到北海道上空冷氣團影響，旭川等位於日本海側的地區容易降下濕雪，即使平地也有可能積雪。

7日下午山區可能會出現強降雪的情況，視線不佳，會持續降雪到週末。

11月2日降在北海道最北端城市稚內市的雪，是全日本本季初雪，較往年晚了11天，但比去年提早12天。

北海道內的8個氣象官署每年都觀測初雪時間，今年初雪跟去年一樣未在10月降下，是繼1958年及1959年以來，時隔60年再度出現連續2年未在10月降初雪的情況。

(中央社)