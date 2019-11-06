陸美國防部長通話 魏鳳和表達對台灣問題立場 12:082019/11/06 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖／中國國防部 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和周二（5日）應約與美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）通電話。雙方談及中美關係，魏鳳和亦就台灣、南海、香港及新疆等問題表達中方立場。 新華社報導，魏鳳和指出，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，是發展兩國兩軍關係的根本遵循，合作共贏是中美交往的唯一正確選擇。他並指出，中美兩軍要落實好兩國元首共識，繼續推動兩軍關係成為中美關係的「穩定器」。埃斯珀則表示，希望雙方加強戰略溝通，共同推進兩軍關係發展。 (中時 ) #關係 #中美 #部長 #中美關係 #國防部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美談判 拚11月中簽署 04:092019/11/02 財經要聞 中美貿易談判正面進展 股票型ETF連三周吸金 19:042019/11/04 財經 台灣是中華民族經濟的樞紐 04:102019/11/05 論壇廣場 川普：中美初步協議 在美簽訂 04:102019/11/05 全球財經 《國際油價》中美緊張關係趨緩，支撐周一國際原油期貨收漲 10:012019/11/05 財經 促成簽協議 川普或撤部分關稅 04:092019/11/06 焦點新聞 人民幣就是狂 重返 6 字頭 04:102019/11/06 財經要聞 中美協議進度超前 生技基金10月吸睛 04:102019/11/06 投資理財 《晨間解盤》中美簽貿易協議後，提防利多出盡(倫元投顧提供) 08:522019/11/06 財經 中美貿易戰 財長樂見供應鏈偏向台灣 09:332019/11/06 財經 兩岸熱門新聞 陸海關破獲 瀕危加利福尼亞灣石首魚魚鰾走私案 - 兩岸 - 旺報 美中貿易戰打不停 美農場破產率暴升24％ - 兩岸 大陸改革開放的發展優勢 - 兩岸 陸中科院外籍雇員網上發表歧視言論遭停職 - 話題 旅行證件非護照 政府不該製造恐慌 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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