中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和周二（5日）應約與美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）通電話。雙方談及中美關係，魏鳳和亦就台灣、南海、香港及新疆等問題表達中方立場。

新華社報導，魏鳳和指出，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，是發展兩國兩軍關係的根本遵循，合作共贏是中美交往的唯一正確選擇。他並指出，中美兩軍要落實好兩國元首共識，繼續推動兩軍關係成為中美關係的「穩定器」。埃斯珀則表示，希望雙方加強戰略溝通，共同推進兩軍關係發展。

(中時 )