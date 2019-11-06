馬來西亞鋼琴家李元玲身為大師李雲迪的愛徒，不僅琴藝了得，還有著天使臉孔與魔鬼身材，因而被封為「鋼琴女神」、「真人版娜美」，其IG有破百萬人追蹤，然日前她卻因失言釀大禍，相當重視身材、熱愛健身的她，說了一句「M號就是胖」，遭到網友憤怒圍剿，失控到她一度關閉IG及臉書，然仍難平復撻伐聲，直到最近李元玲才重啟帳號，貼出道歉聲明，才稍微平息眾怒。

李元玲日前因一句「M號就是胖」惹出大風波，事後公開道歉，強調自己沒惡意，自省表達方式太直接，過了一好一段時間才走出低潮，近日終於恢復貼文，她昨天分享日常運動照，其中一張穿著黑色比基尼、側身準備入泳池的照片，赫見泳裝的肩帶設計出乎意料的細，女神一抬手幾乎快撐斷細繩，渾圓側乳與蜜桃臀一覽無遺，逼近走光程度，火辣程度超吸睛。

李元玲貼出辣照後，不忘趁機跟粉絲互動，簡單問了一句：「你猜照片是何時拍攝？」，又引發網友暴動，卯起來瘋猜一波，甚至開撩，「時間在你拍這張照片的時候已停止了」、「當我們想妳的時候拍的」，直讚她美到不可方物。

(中時電子報)