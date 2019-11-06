新北市第1選區立委參選人洪孟楷與第12選區立委參選人李永萍6日上午，在萬里翡翠灣舉辦北海岸聯合觀光政策記者會。2人特別宣示，支持總統參選人韓國瑜的政策，成立「觀光部」，期許未來合作，將淡水至貢寮綿長145公里海岸線觀光發展起來，翻轉北海岸。

洪孟楷指出，「觀光部」的設立非常重要，現在許多單位都有觀光預算，卻沒有統籌，效率低落，若成立「觀光部」，對觀光發展肯定能大福提升，而且成立後，他會積極爭取設立「海洋海岸觀光司」，積極推動海洋休閒產業。

李永萍表示，他將在北海岸提出「觀光三箭」，首先要經營地方文創、品牌故事，為旅遊加值，翻轉創新；第二是要利用智慧運輸的方式，改善觀光路線交通問題；第三是要做地方創生，將地方特色展現出來。

李永萍也提到，第12選區的對手都是9月才冒出來的年輕人，政治經驗有限，但此區是台北市的兩倍大，交給他們民眾怎麼能安心；國民黨參選人較重視政見訴求，歡迎民進黨一起來比牛肉、比政見。

李永萍、洪孟楷最後更一起乘坐水上飛行傘，翱翔天際，利用直播的方式，讓民眾看見北海岸的觀光活動，邀請民眾一起來體驗，讓北海岸成為國際觀光景點。

(中時 )