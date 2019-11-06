「1221 wecare臺灣大遊行」強調將號召十萬人上街。（袁庭堯攝）

「1221 wecare臺灣大遊行」預定遊行路線。（袁庭堯攝）

（17:42更新內文）Wecare高雄、公民割草行動、台灣基進三大團體6日上午聯合召開記者會，宣告將在12月21日舉辦「1221 wecare臺灣大遊行」，但該活動截至目前為止尚未申請通過。「wecare高雄」發起人尹立強調，無論如何都將如期舉辦，也歡迎韓粉一起來玩。

據了解，罷韓遊行原訂11月16日、12月21日各辦一場，但11月16日場次主辦單位以「蓄積能量」為由喊卡停辦，12月21日的活動，「遊行」部分已經市警局核准，但「集會」部分仍卡關未過。

「wecare高雄」先前向市府申請集會遊行時，8月14日遭市警局以沒有「場地同意書」為由，不予許可。補件申請時，將舞台表演、演說等集會活動刪除，8月16日才順利取得遊行的核准，但集會的部分涉及「未取得場地同意書」仍遭駁回。

尹立強調，自己過去擔任過文化局長，處理集會遊行申請案，都是召開跨局處協調會議，他認為主導權就在市府手裡，希望市府不要玩兩面手法。

記者會上，前81氣爆自救會會長陳冠榮、前金區三川里里長莊晉勳也現身力挺。尹立表示，連月來辦理霸韓活動，發現高雄不滿韓國瑜的聲浪越來越強大，希望透過1221大遊行，將罷韓的訴求推展至全國，接著在12月26日、韓國瑜就職滿一週年之際，正式向中選會遞交第一階段所需的3萬份罷免連署書。

尹立強調，遊行當天將有十個大隊，人數預估上看十萬人，將以高雄市文化中心為起點，沿五福路一路走向鹽埕區，轉公園二路，抵達大義街口。

「公民割草行動」李醫師指出，罷韓行動推動迄今已超過上百場次宣講及擺攤、3次公民擂台，遊行的目的，是要強調拒絕政治詐騙，將罷韓能量推向全國。「台灣基進」新聞輿情部副主任張博洋表示，韓國瑜請假後，造勢行程先去屏東、再去台南，跳過高雄，就是害怕在高雄遭嗆。

(中時 )