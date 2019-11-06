一輛載著20億現金的台銀大型運鈔車，日前一早前往台北市寶慶路中央銀行裝載20億現金，準備送往台灣銀行桃園分行，未料運鈔車竟然在北二高三峽附近爆胎，駕駛嚇得緊急通報總行，三峽分局與保七總隊也立刻派出荷槍實彈警力持長短槍到場戒護，引起不少路過民眾注目。

在警方戒護下，台銀人員在消防分隊前將20億現金搬至另一輛支援車輛。(戴志揚翻攝)

據了解，這輛台銀運鈔車在上月24日，行經二高南下49公里處時，右後輪突然爆胎，駕駛見狀立刻通報總行要求支援，經過安全部門回報，國道警察也立刻派員前往戒護，並引導運鈔車開下三峽交流道，至新北市消防局第五大隊門前廣場，再由三峽分局接力戒護。

這時轄區三峽分局獲報車上有20億現金，緊急派出員警持長短槍，全副武前往接手戒護，負責銀行勤務地保七總隊也派武裝警力趕往支援，直到台銀派遣的另一輛運鈔抵達，員警看著行員將一箱箱，總計20億的現金分批裝上支援運鈔車後，才總算鬆一口氣。

不過員警事後直說，第一次看著20億的現金光天化日下，大辣辣的在大馬路旁換車分裝，壓力超大，但也算開了眼界。

(中時電子報)