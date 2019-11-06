國民黨總統參選人韓國瑜近期頻拋青年政策爭取支持，閣揆蘇貞昌則在臉書列舉8項政策強調「早就在做」。國民黨團今天反嗆，馬政府時期就開始推行的政策，蔡政府加上一筆後，就拿出來說嘴，全都是拿香跟拜，了無新意，不然就是選舉前夕，突然想到要好好欺騙年輕人而端出政策牛肉，青年淪為被吃豆腐的一群人。

蘇貞昌4日在臉書貼文，指「領薪水」基本時薪年年提升，從原本的120到158；還有「還學貸」晚繳本金最高九年；「租宿舍」弱勢生補助每月最高1800元；「付房租」幫年輕人每月最高出5000元等8項青年政策。

對此，國民黨團副書記長林麗蟬表示，基本薪資調升從馬政府就開始實施，而且蔡政府成長幅度比馬政府小，根本就在欺騙年輕人，把年輕人當選舉工具，改善人民生活的基本道理，難道要拿來當政績嗎？

至於「還學貸」，林麗蟬說，蔡政府上任三年多來，終於醒過來，因為發現有一群年輕人容易受騙，近期才推出輕鬆還學貸政策，顯示蔡政府不斷操作芒果乾，到處胡說八道、招搖撞騙，從未把年輕人擺在心中。

國民黨團副書記長許毓仁感慨，年輕人蠻可憐的，傻傻支持民進黨，呼籲青年朋友睜大眼睛檢視蔡政府有無幫年輕人做事，如今連黨籍立委過去提出的學貸免息也不願意給，就是因為年輕人是蔡英文心中最軟的一塊，也是最容易被吃豆腐的一塊。

國民黨青工總會總會長林杏兒質疑，蔡政府若覺得租屋對青年是很大負擔，執政三年多為何不做，直到今年8月才擴大租金補貼，趁選舉年開支票、送大禮，另外，申請時需附上房東資料，大多房東恐怕不願意提供進而報稅，結果是房東漲房租，無法真正回饋給青年。

國民黨青年團總團長田方倫說，青年政策並不是隨著藍綠而改變，如今蔡政府把馬政府執政施政多加一筆，就變成他們的政績，奉勸蔡英文回家抱貓比較快，更當場拍桌怒批凱達格蘭大道已如同國際拒馬樣式展，質問蔡政府真的民主嗎？

(中時 )