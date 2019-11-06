美國預計推出「暗淡藍點」計劃，在亞洲抗衡大陸的「一帶一路」。《金融時報》在曼谷的記者約翰·里德說，美國的計劃旨在利用亞洲國家對大陸龐大的全球基建計劃可能帶來的風險和巨大代價感到的不安，建立認證計劃，維持大型基建項目的國際標凖。在此次東盟峰會期間美國推動召開了平行會議「印太商業論壇」，期間美國的海外私人投資公司宣佈了「暗淡藍點」。

據英媒BBC報導，大陸在2013年宣佈「一帶一路」計劃，基礎設施項目涉及亞洲，歐洲，非洲和拉丁美洲的126個國家和29個國際組織。為了抵消大陸「一帶一路」的影響，美國在2017年底開始推行「自由開放印太戰略」。

在此次東盟峰會期間美國推動召開了平行會議「印太商業論壇」，期間美國的海外私人投資公司宣佈了「暗淡藍點」。海外私人投資公司由美國國會在上世紀70年代成立，旨在促進美國在新興市場的投資。

按照美國人的說法，該計劃將審核並認證有關項目，在亞洲和全球促進「市場驅動，透明和財務持久」的基建發展。「暗淡藍點」項目開始將由美國國會上世紀70年代成立的海外私人投資公司，同日本國際協力銀行和澳大利亞外交事務與貿易部合作主導。

美國商務部長羅斯之前對《金融時報》記者說，「暗淡藍點」的含義是地圖上的一個小點，如果商業公司有興趣進行可持續的基建項目，那裏就是他們能夠安全經營運行的地方，「其意義在於顯示可持續項目的重要性」。

許多評論將大陸的「一帶一路」戰略比作二戰之後美國為重建歐洲推行的「馬歇爾計劃」。美國研究大陸的問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）曾引用「接近中國決策者的消息人士」說，大陸官方曾大力研究美國重建歐洲的「馬歇爾計劃」，探究「馬歇爾計劃」如何幫助美國確立戰後的霸權。

不過大陸外交部長王毅曾說，「一帶一路」不是什麼「馬歇爾計劃」，「一帶一路」並非地緣戰略構想，而是大陸向世界提供的國際公共產品，是大陸同其他國家共建人類命運共同體的實踐。

(中時 )