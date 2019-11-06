李姓男子騎腳車，要買滷肉給狗狗吃，才走出店門要牽腳踏車，突然絆倒，剛好砂石車疾馳而來，竟當場被輾斃。（民眾提供／吳敏菁傳真）

李姓男子騎腳車，要買滷肉給狗狗吃，才走出店門要牽腳踏車，突然絆倒，剛好砂石車疾馳而來，竟當場被輾斃。（民眾提供／吳敏菁傳真）

彰化花壇５日晚間７點多，李姓男子騎腳車，帶著心愛的黑狗，到小吃店要買滷肉給狗狗吃，才走出店門要牽腳踏車，突然絆倒，剛好砂石車疾馳而來，竟當場被輾斃，當場血肉模糊，警方趕赴，蓋上帆布，狗狗徘徊不去，嗚嗚的哀鳴，希望能喚起主人。

這次死亡車禍發生在彰員路三家派出所附近時，天色昏暗，李姓男子瞬間被輾過，當場全身肢離，非常慘烈。

警方到現場調查，車禍發生在花壇彰員路與三芬路口，路口的監視器發現，李男剛好從店內走出來，牽著腳踏車，卻不知道何故，突然自己摔倒，而且就摔到車道上，剛好砂石車駛過，輾個正著。但肇事責任歸屬還待進一步調查和釐清。

悲劇發生，消防分隊趕抵現場時，因為李男已經沒有生命跡象，且死狀相當慘，沒有送醫。

砂石車駕駛也驚魂難定，表示車上有視線死角，沒有看到人，才會直接駛過去，「抱歉，真的不是故意」，釀成憾事心中難安後悔。

小吃店家說，很久沒有看到李男來買東西了，這次說是要買滷肉飯給狗狗吃，豈料竟發生悲劇。李男飼養的黑狗，守在主人破碎的屍身旁，警方及處理後事人員到場，仍不肯走開，讓人不捨、悲傷。

(中時 )