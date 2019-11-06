錢櫃KTV傳出個資外洩，導致全台近70名民眾遭到詐騙，災情慘重，警方研判，可能是總公司的總資料庫遭駭客入侵，消費者的個資因此流入詐騙集團手中，已要求業者盡速改善資安、加註警語提醒民眾。

北市一名20多歲年輕男子，日前接獲自稱是錢櫃工作人員電話，指他上次消費時，不慎將他設定為VIP，所以每個月會從其信用卡扣款3000元，然後展開一連串話術表示可以幫他解除設定。

男子除了聽對方指示，到ATM操作「解除分期付款」外，還以臨櫃匯款、購買遊戲點數等方式，總共被騙走60萬元後，才驚覺有異報案。

警方統計，絕大多數的案件都發生在六都，尤其是大台北地區，其餘縣市也有零星個案，因此研判可能是總公司資料庫遭駭，而非單一分店。且上月底錢櫃詐騙案件已激增到35件，列居高風險平台首位。

警方發現，歹徒的詐騙話術中，除了佯稱VIP每月會被扣款3000元外，還會說已將客人登記為高級會員，所以會被收取8800元年費，抓住民眾不願浪費錢加入的心理，展開一連串的詐騙手法，其中，最主要的還是操作ATM。

有民眾接獲詐騙電話向錢櫃求證，錢櫃表示沒有所謂的高級會員，也不會詢問客人的銀行帳戶或餘額，甚至有員工上網爆料連自己員工都接到詐騙電話。民眾氣憤地說，到錢櫃消費是為了娛樂紓壓，不料，自己的個資竟被外洩，成為歹徒詐騙的工具，令消費者暴露於風險之中，業者實在應負起責任。

(中時 )