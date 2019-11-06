「喜歡一個人實在太累了，所以要喜歡十個」。這個來自湖南長沙的袁姓男子，不僅要喜歡10個，而是17個。袁男不知有什麼魔力，同時能和17為女性往來，其中甚至不乏已婚、升過小孩的女性，但每位皆認為自己是唯一的一位女友。沒想到袁男一次岀車禍住院，來了17個女子，她們意外地見到彼此，才發現被騙這麼久，因而拆穿這位渣男的真面目，並聯合向他提告婚戀詐騙。

據陸媒報導，袁男本身長相普普，既沒有穩定工作，也沒有車，名下只有一台摩托車的他，究竟有什麼魔力？他對所有的女友的稱呼都叫作「老婆」，並宣稱是位包工程的老闆，因此見面約會時間都很短，憑藉著敦厚老實的樣子周遊在這些女性之間，把每個女友都哄得心花怒放。甚至，他會向每位女子借錢，稱周轉不過，急缺資金等原因，讓每位女友都傻傻給錢。

其中一位女友說，他會為了使她們放心，特地帶她們回家吃飯，並且強調，手機上的女人只有她，其他早已沒聯繫。果不其然，袁男的女友們就像是吃了定心丸，非常買單。甚至，袁男還會發毒誓「如果有別的女人的話，我就被車撞死」。

得知他車禍住院昏迷，17位女友陸陸續續到達醫院，這才拆穿這位花心大蘿蔔所致造出來的騙局。（摘自今日說法）

於是袁男就真的出車禍了，得知他車禍住院昏迷，17位女友陸陸續續到達醫院，原本都以為這是以結婚為前提的交往，看到諸位女友齊聚一堂，有的甚至為他生了小孩，如今所有念頭都灰飛煙滅，這才拆穿這位花心大蘿蔔所製造出來的騙局。她們決定一起向袁男討回公道，向他提出婚戀詐騙告訴。

(中時電子報)