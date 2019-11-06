天涼好個秋，植物也開始披上橘紅外衣，迎來詩意盎然的秋季。在日本，秋季氛圍顯著，從各個賞楓名點逐漸佔據版面可得知，楓紅讓秋季美得令人無懈可擊，就算飛去日本也值得！從每日往返台日有20航班的中部國際機場新特麗亞出發，就近就能拜訪愛知縣與中部地區的人氣賞楓景點！和本最帥大猩猩一同賞楓、秋季賞楓兼賞櫻、「五色楓紅」美照也有機會看得見！

香嵐溪_吊橋。（中部國際機場新特麗亞 提供）

● 「香嵐溪」 整個11月滿滿活動的紅葉祭：全日本知名的賞楓聖地 — 愛知縣香嵐溪，種植有4000棵楓樹，映襯著清澈巴川顯得華麗的楓紅，在每年11月份期間迎來紅葉祭典；在楓紅下觀賞太鼓演奏、賞楓茶會、提竹燈等各式活動接連展開，遊客們能透過不同的方式發現楓紅令人屏息的美。IG打卡照片少不了楓紅增添色彩的遊客們，推薦在距離香嵐溪廣場不遠的「待月橋」，拍下紅橋與有著綠、黃綠、黃、橙、紅色的「五色楓紅」美照。

■ 交通方式：於 中部國際機場新特麗亞轉乘至名鐵名古屋本線「東岡崎」，轉乘公車至「香嵐溪」站抵達即可，約70分鐘路程。亦也可自愛知縣環狀鐵道「八草站」，搭乘直行巴士，約60分鐘可抵。

東山動植物園。（中部國際機場新特麗亞 提供）

●「東山動植物園」與日本最帥大猩猩一同賞楓：位在名古屋市郊的東山動植物園，為集結動物園、植物園與遊樂園的綜合型休閒公園，近年來以飼養著全日本最帥的大猩猩聞名。開園80年以上，園區內種植有紅葉楓、羽團扇楓、一葉楓等共40種以上樹種，其中紅葉達到500株左右，是名古屋市區首屈一指的賞楓名所。於每年11月下旬至12月上旬期間，在市郊的東山動植物園裡，遊客除了能拍下不同色調變化的楓紅之外，還能登上展望台從高空俯瞰名古屋城市風光與紅葉景致，而一旁的動物們也為賞楓紀念照增添不同趣味。

■ 交通方式：於 中部國際機場新特麗亞出發，轉乘地下鐵東山線，於「東山公園」站下車步行3分鐘即可抵達。

小原公園坡地全貌。（中部國際機場新特麗亞 提供）

●「豐田市小原交流公園」秋季賞楓兼賞櫻：不可思議！楓葉和櫻花居然在秋季同框！距離名古屋市區不遠的豐田市小原交流公園，種植著約一萬株四季櫻，四季櫻是在春季與秋季皆開花的櫻花品種，因此在11月期間來此地區，能觀賞到火紅楓葉與粉嫩櫻花交錯盛開的畫面，加上可在此期間參與手工和紙製作植物標本等體驗，相當有趣。

■ 交通方式：於 中部國際機場新特麗亞轉乘至名古屋站，於地下鐵東山線「伏見站」換乘鶴舞線至「名古豐田市站」下車，搭乘往「上仁木」方向的Toyooiden巴士，在「小原大草站」下車後步行3分鐘即可抵達。

東山動植物園。（中部國際機場新特麗亞 提供）

●中部地區這些地方也有美景：位在愛知縣名古屋市區，以名古屋城為中心環繞的「名城公園」，能觀賞到與名古屋城相互輝映的楓紅景致；而同樣在名古屋市區的「白鳥庭園」，則以日式庭園搭配楓紅遍佈的景致，顯現出傳統靜謐之美。另以日本和歌集歌詠而流傳的三重縣「宮妻峽 水澤楓葉谷」，則是自古至今皆受到日本文人愛戴的賞楓名點，從山谷一路沿著小徑而變幻的楓紅，如同溪流般蜿蜒美麗，因此更有楓溪之美稱。同樣具有高知名度，以合掌村廣受台灣遊客熟悉的岐阜縣，則可搭乘「新穗高纜車」，飽覽北阿爾卑斯山美景，俯瞰楓葉與白雪相稱的秋冬絕景。

(中時電子報)