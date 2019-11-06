綠委江永昌於今（6）日立院財委會指出，我國1千c.c以上的車輛用往復式火花點火內燃活塞引擎關稅稅率為17.5％，其他引擎零件關稅稅率也在15％左右，相比他國有過高之虞。

江永昌表示，我國今年8月國產車市占首度低於進口車，顯見整體汽車產業危機，應考慮保護我國製造業。他也以日韓陸泰舉例，日本進口引擎零件為零關稅，南韓為8％、中國大陸與泰國皆為10％，顯見我國進口引擎的稅率偏高，應有調降空間。

(工商 )