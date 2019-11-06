汽車引擎關稅達17％ 綠委：有調降空間 15:172019/11/06 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 綠委江永昌於今（6）日立院財委會指出，我國1千c.c以上的車輛用往復式火花點火內燃活塞引擎關稅稅率為17.5％，其他引擎零件關稅稅率也在15％左右，相比他國有過高之虞。 江永昌表示，我國今年8月國產車市占首度低於進口車，顯見整體汽車產業危機，應考慮保護我國製造業。他也以日韓陸泰舉例，日本進口引擎零件為零關稅，南韓為8％、中國大陸與泰國皆為10％，顯見我國進口引擎的稅率偏高，應有調降空間。 (工商 ) #引擎 #關稅 #稅率 #進口 #零件 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸商務部：有信心實現未來15年進口30兆美元商品目標 23:152019/11/02 財經 擴大進口 陸15年衝30兆美元目標 04:102019/11/03 兩岸要聞 《業績-電機》和勤10月營收月增5％，汽車零件接單升溫 15:402019/11/04 財經 讓步？金融時報：美考慮撤回對1120億陸商品15％關稅 08:082019/11/05 國際 《國際經濟》金融時報：美國考慮取消部分陸貨關稅 09:432019/11/05 財經 簽貿易協議前 陸促美取消更多關稅 10:202019/11/05 財經 不加入RCEP 7成不影響 學者打臉經長 04:102019/11/06 政治要聞 簽貿易協議 習川可能巴西見 04:102019/11/06 國際大事 聯合國報告：貿易戰重傷美陸 台成最大受益者 08:422019/11/06 國際 搶救本土汽車零組件 財長：原則支持調降關稅稅率 13:112019/11/06 財經 政治熱門新聞 最新民調出爐 網看完驚喊：穩了！ - 政治 曝吳敦義佈局....沈富雄斷言：韓國瑜沒機會了！ - 政治 綠媒問7200萬豪宅 韓國瑜怒：又是你們扭曲話題！ - 政治 訪苗栗人少？ 韓國瑜看現場驚呼：大家都嚇一跳！ - 政治 台獨節目民調出爐 投票結果真的交叉了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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