據衛福部統計，肺癌是國人癌症十大死因之一，由於空汙影響，即使不抽菸，罹患肺癌的機率也不斷提高。近日國外研究發現，每天吃1顆蘋果能降低罹患肺癌58％的風險。日本知名管理營養士更推薦將帶皮蘋果製作蘋果泥食用，有助於血管擴張，幫助肺部健康！

衛福部統計，國人十大死因之中，肺癌也是其中之一。降低罹患肺癌的機會，除了不抽菸之外，其實也能透過食用正確的蔬果來幫助。據《早安健康》報導，2017年波蘭華沙生命科學大學，針對4萬4千多名年齡介在45到79歲之間的瑞典男性，展開長達13年的追蹤調查，發現不是每一種蔬果都具有消炎功效，蘋果和梨子中含的多酚能減少肺部發炎，也具有預防肺阻塞的功效。除此之外，芬蘭的研究也顯示，每天吃1顆蘋果能降低罹患肺癌58％的風險。

而日本管理營養士赤石定典也推薦能將帶皮蘋果制成「蘋果泥」來食用，因為蘋果皮中其實含有更多的多酚，而多酚有助於血管擴張，幫助呼吸健康！讓你享用美味之餘，還能降低肺部罹癌風險。

(中時電子報)