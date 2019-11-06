近年有挪威研究指出，喝咖啡能降低女性罹患黑色素瘤、基底細胞癌等皮膚癌風險達20～23％，但研究只顯示要喝非即溶咖啡才比較有效，每天要飲用超過1～3杯，一天最多5杯。

早安健康報導，《BMC Cancer》刊登一項挪威研究，指出女性喝咖啡有助於預防黑色素瘤皮膚癌。他們發現10萬名以上30～70歲的挪威女性，每天飲用一般咖啡（非即溶）超過1～3杯的族群，黑色素瘤風險低了20％。並且每天喝3～5杯的族群，得黑色素瘤的機率更是降低23％。但在即溶咖啡上，卻未發現和黑色素瘤風險有顯著差異。此外，除了黑色素瘤，有美國研究指出，喝咖啡也可能對預防最常見的皮膚癌「基底細胞癌（BCC）」機率，女性降低了約20％，男性則降低9％。

研究團隊推測，可能是咖啡因具有阻礙紫外線引起的發炎因子，或是咖啡因能減少體脂肪、抑制體內致癌作用的物質等原因有關。台灣趙昭明皮膚科診所院長趙昭明也曾在《救救熟齡肌》一書說道，惡性黑色素瘤是皮膚發生異常、不均勻的黑色素沉澱，不痛不癢，但會持續擴散，特別容易發生在年長者身上，容易轉移、致死率相當高，因此，如果身上有奇怪、會變大的「痣」，要趕緊就醫。

(中時電子報)