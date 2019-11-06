針對上月底高巿議會流血衝突，國民黨團6日聲援同黨議員劉德林（右四）。（曹明正攝）

針對民進黨議員林宛蓉提告，國民黨議員劉德林6日回應，他將向出手的綠議員李柏毅、林富寶及江瑞鴻提告傷害，並反控林宛蓉涉嫌誣告。他說，上月底巿議會的肢體衝突，凸顯出民進黨的暴力本質，將尋司法途徑以正視聽。

劉德林指出，上月底議會開會的衝突，充分凸顯民進黨的暴力本質。身為受害者，他看到民進黨做賊的喊捉賊，也看到民進黨含血噴人、移花接木，企圖混淆及栽贓陷害，他本人深感痛心。

為了端正社會視聽，劉德林表示，他決定透過法律途徑，討回公道，預定明早10時，到高雄地檢署按鈴控告出手傷害他的民進黨議員李柏毅、林富寶、江瑞鴻，以及誣告他的林宛蓉，以求透過司法來呈現公平。

劉德林強調，民進黨議員強占主席台，造成議會空轉，相信所有的高雄市民沒辦法接受，今天選出來的高雄市議會議員是代議政治，議會是講理、講法、講法規，開會有開會程序，而不是採取暴力。

國民黨團書記長李雅靜也說，她要嚴厲的譴責民進黨議員做賊的喊捉賊、打人的喊救人，議員有監督市府、市政的公權力，不要再消費任何市民的權益了，也呼籲民進黨議員，不要再作秀無下限，讓全台灣都在笑高雄市議會。

(中時 )