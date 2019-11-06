國民黨團今(6)日拿出過去民進黨在野時，所提出的免學貸政策，打臉蔡政府昨是今非。（國民黨團提供）

國民黨總統參選人韓國瑜提出「學貸免利息」政策之後，遭到民進黨傾府院黨全力無所不用其極攻擊、抹黑。立法院國民黨團今(6)日再度召開記者會，拿出過去民進黨在野時，所提出的免學貸政策，打臉蔡政府昨是今非，質疑行政院長蘇貞昌，過去民進黨立委提出的就是「金玉良言」，國民黨提出的就是「學生套利」、「免費午餐」、「不負責任」？批評心中充滿魔鬼的蘇貞昌，真該好好去廟裡跟菩薩反省，縱使曾欺騙過神明3次。

副書記長柯志恩指出，在2012年民進黨立委林淑芬提案修法，將學貸還款期限延長到25年，時間到若還不出來就免責，由政府買單。林淑芬提出時，蘇貞昌怎麼不斥責她這是「不好的教育」？韓國瑜夫人李佳芬提出相同的政策，就變成不負責任、信口開河？更何況韓國瑜所提的政策，從沒說學貸本金不用還，只是說學貸免利息，蘇貞昌刻意放假消息、抹黑韓國瑜的政策，事實上，青年朋友都看在眼裡。

柯志恩指出，任何貸款都會有呆帳，蔡政府提出錯誤的政策所浪費的錢，遠高於目前臺銀統計的呆帳金額11.8億元，不知要高出多少倍。蔡政府口口聲聲說要照顧年輕世代人，卻不願拿出16億元讓所有學貸免息，就因為是韓國瑜所提出政策，所以為反對而反對。

此外，蔡政府提出「青年創業升級計畫」，面對青年創業銀行借款與投資意願不高，蔡英文承諾由政府承擔一部分風險，但對於學貸免息，蔡英文卻充耳不聞，把年輕人權益拋在腦後，學貸免息完全就是個照妖鏡，照出蔡政府選前、選後不一樣的面貌，國民黨團呼籲蔡政府論人、論事請用一套標準。

藍委林奕華表示，面對韓國瑜所提出所的政策，蔡政府一概用膝蓋式反應，先反對再抹黑，忘記了過去民進黨立委多位提出相關政策，先是「套利說」，再加碼「沒有白吃午餐說」，完全否定學貸免息對年輕人幫助有多大。蘇貞昌是否要對汙衊學生的說法道歉？

林奕華指出，外交部都有提出各類獎助學金政策，提供給友邦學生，每月金額2.5萬元到3萬元不等，教育部也提供相關獎助學給予友邦學生4萬元以下的補貼，但是對於自己國家的學生呢？減輕年輕人負擔，難道不該做嗎？

藍委許毓仁表示，民進黨選舉選到失心瘋，逢韓必黑、必反，是蘇貞昌心中有魔鬼，看到什麼都是魔鬼。韓國於說學貸免息，就刻意扭曲成學貸免還、學貸套利，財政部長蘇進榮還加碼說「學生沒有免費吃營養午餐」。韓國瑜提外籍移工規畫假日休閒區域，蘇貞昌抹黑成「隔離外籍移工」，根本就是蘇貞昌心中有魔鬼 看到什麼都是魔鬼。

許毓仁說，看看蔡政府從今年4月到11月，總共灑了2701億元，跟11.8億元學貸呆帳相差了270倍，寧可拿去蓋蚊子館，也不願養小孩，撒出去前瞻的錢足夠讓全國小學生吃17年免費營養午餐。心中充滿魔鬼的蘇貞昌，應該好好去廟裡跟菩薩反省、懺悔！

柯志恩補充表示，目前私立大學大約有7成學生都是學貸，相對屬於弱勢的一群，於蔡英文曾在2012年曾提出由政府出面當學生保人，減輕學貸家長的困擾，但是執政之後都已經3年多，不兌現政府當保人的承諾也就算了，起碼讓學貸免息，依目前政府財政狀況可以做得到，呼籲蔡政府不要為「反韓而反」，好好檢視自己的政策，也因為反「學貸免息」這個照妖鏡，照出蔡政府只會騙選票的原形。

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