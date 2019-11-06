新豐國中社區共讀站「集思閣」展示藝術作品，增添不少藝文氣氛。（羅浚濱攝）

新豐國中向教育部爭取250萬元，重新規畫的社區共讀站「集思閣」，以自由車為設計主軸，利用廢棄課桌椅製作自由車裝置藝術，更獲藝術家黃銘祝、黃甯父子慷慨捐贈藝術創作品，為社區共讀站增添不少藝文氣氛。

新豐國中社區共讀站「集思閣」耗時1年整建，日前揭牌啟用。校方表示，集思閣由學生 擔任志工負責借還書，鼓勵學生養成每日閱讀習慣外，更希望啟動實踐之鑰，集眾思，廣忠益，累積孩子圓夢的能量，寒暑假期間週一到週五上午開放社區民眾使用。

藝術家黃銘祝及黃甯父子，慷慨捐贈木雕、水彩及多媒材創作作品，包括「腳踏車」、「回家吧！回到初始美好的地方」等作品，能讓師生沉浸在藝術氛圍中享受閱讀之樂。

新豐國中提倡閱讀不遺餘力，率先將員工識別證和學生證，結合借書證與悠遊卡功能，透過卡片的借閱功能，讓師生可在學校社區共讀站、文化局及各鄉鎮圖書館借閱圖書，進一步達到閱讀推廣的成效。

而員工悠遊卡識別證更與教室電腦教學多功能整合器相結合，刷卡就能進入個人教學介面，運用科技讓教師的課程準備更方便多元，也大幅縮短課堂上開關資訊化教材的時間，使教師教學更精緻化，學生也能完全聚焦於學習的領域。

(中時 )