台中市第3選區上演兩個女人戰爭！無黨籍立委洪慈庸已經積極投入選戰，也以台中市副市長楊瓊瓔為對手，但楊至今未明確表態，傳出可能循「韓國瑜」模式，請假帶職參選，由於13日是立委登記前，國民黨舉行中常會的最後一次審議時間，傳出楊將在13日被徵召參選立委。楊瓊瓔6日受訪時表示，「現在還是以市政為主，我是一個黨員也會配合黨的方向，我會努力把市政做好」，仍不對參選立委與否正面答覆。

台中市黨部主委顏文正表示，目前還未收到場瓊瓔爭取徵召的申請書，依徵召作業流程是等收到當事人的申請書，再送中央黨部提名小組，再經中常會審議，通過後才會進行徵召。

對地方傳出楊瓊瓔將於13日接受徵召，楊瓊瓔今日在市議會備詢後，受訪表示，目前為止還是先把市政做好，市政要大家團結一致，一定要「富市台中」，她現在一心以市政為主，而且她人就坐在議會，行程一切以市政為主，讓市民健康快樂。

台中市選委會指出，立委登記時間為11月18日到22日登記，地點在台中州廳。

(中時 )