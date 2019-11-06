陳庭妮。《ELLE》提供

陳庭妮接受《ELLE》11月號封面訪問，陳庭妮分享送給自己的30歲生日禮物是一個人出發到歐洲旅行，那一天，她本來想做一些浪漫的事情，比如去酒吧找一位帥哥，告訴對方她今天生日，看對方會不會請她喝一杯酒，但她終究沒這麼做，她選擇一個人在房間吃泡麵聽音樂，反而是旅館老闆察覺到，貼心的送上蛋糕跟小字條，讓她覺得：「不要有任何計畫，還是有好事發生。」

陳庭妮認為，30歲是最美的時候，可以做自己想要做的事情，已經成為大人更要為自己負責，不用再像以前沒有自信，都要去問別人，現在的她，掌握權就在自己的手上。因為即將要拍一部新劇，這大半年將要捨棄陳庭妮的人生，去程就另外一個不存在的角色，讓她理解到，在好好工作之餘，也要好好看身邊的人事物，她不希望等到老了才後悔，而更要愛自己一點，忠於自己去過想要過的生活。

出發前，她特別預定巴黎數位藝術博物館的門票，只為了親身感受梵谷的畫以 360度環繞空間的視覺效果。她還慎重地在手機行事曆標註，因為這是她此行唯一有規劃的行程。那天，陳庭妮坐在梵谷的畫作面前許久許久，讓自己沉浸在感動裡。更加打從心底大笑了出來，這就是30歲的浪漫吧。

「所以我真心認為，30歲是最美的時候耶。因為你有自主能力，清楚知道自己要甚麼，而且你對未來是充滿希望的，加上你有一點經濟基礎，可以去做任何你想要做的事情。20歲的時候，莽莽撞撞或許還有點可愛，但30歲真的是大人了，很多事情都要為自己負責，我反而覺得好自由喔！不用再像以前那樣沒有自信，要一直去問別人，請問我這樣做可以嗎？不，現在，掌握權就在自己手上」。

身為一個不愛改變、喜歡穩定的金牛座，當演員是老天爺給陳庭妮最大的禮物。「每部戲的角色都賦予我感受力、同理心，讓我的心牆沒有那麼高，帶我去看到一些我看不到的事，更加幫助我成長。因此我是任性的，我一定要挑到我認同的角色，沒有辦法就是甚麼都接、甚麼都好。」

她希望在好好工作之餘，也要好好看身邊的人事物，「我不希望等到我老了之後才後悔，年輕時候少做了甚麼， 我要更愛自己一點，忠於自己，去過我想要過的生活」，當放手迎向未知，會發現處處都是人生最美的風景。

(中時 )