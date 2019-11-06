國民黨團上午舉行記者會。（趙婉淳攝）

交通部鐵道局昨天特選台鐵豐原站試辦「智慧型影像監控系統工程」，其中人臉辨識被質疑侵犯個資，台鐵局今天迅速喊卡。國民黨團上午舉行記者會表示樂觀其成，並指出大法官識字明示人民在公共場合享有不被連續監看隱私權，過去以人權為神主牌的民進黨，現在要監控人民，難道是學習對岸嗎？

國民黨團副書記長柯志恩說，人臉辨識是未來趨勢，很有效率但也有疑慮，因為人臉辨識屬於生物特徵，在不自覺情況下，被國家機器長擴個資，民眾擔憂牽涉個人隱私權，被政府濫用。

柯志恩指出，去年民進黨立委提出戶籍法修法，主張虹膜辨識，但尚未立法就撤案，向來以人權為主軸的民進黨，批評中國大陸不該使用人臉辨識，如今若要全面採用，難道是學習對岸嗎？

國民黨團副書記長許毓仁形容人臉辨識如鯨魚缸中的鯨魚，一言一行都赤裸裸暴露在國家機器前，中國正在做社會信用評比，香港也透過每個街口的智慧路燈監控抗暴者，民進黨難道已經赤化了嗎？變成中國共產黨？

許毓仁說，大法官識字認定警察不可不顧時間、地點、對象，在街道任意臨檢盤查，即使在公共場合，人民也享有不被連續監看的隱私權，如今民進黨政治凌駕司法嗎？鐵道局比大法官還大，帶頭忤逆大法官釋憲，並嗆民進黨不要販售完芒果乾，接連把人民當成鯨魚乾。

(中時 )