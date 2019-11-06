基隆地檢署今舉行總統、立委選舉查察誓師大會，邀天燈國寶大師胡民樹製作2公尺高的反賄祈福大天燈，法務部政務次長蔡碧仲在天燈上祈願，呼籲乾淨選風、選賢與能，不要讓狗屁倒灶、用技巧矇騙的人，登上國會殿堂、擔任我們國家的元首。

基隆檢、警、調、廉6日上午9時舉辦查賄大誓師，包括法務部政次蔡碧仲、檢察總長江惠民、廉政署副署長侯寬仁、檢察司副司長李濠松、調查局副局長林玲蘭、台灣高等檢察署主任檢察官黃全祿、刑事警察局副局長林炎田到場參加。

蔡碧仲表示，這次選舉對我們國家、國人非常重要，人事有盡，也要祈求神和我們一起努力，讓選風乾淨；他強調政府有責任維護公平、公正、乾淨的選舉平台，強調司法單位查察賄選也要拿出績效，讓賄選無所遁形，人民才會對公權力有信心。

蔡碧仲指出，選民候選人要靠實力、憑政績當選，而不是狗屁倒灶、靠技巧矇騙登上國會殿堂，來擔任我們國家的元首。他強調，每一位選民的一票都是非常的重要，鼓勵看見賄選勇於檢舉，讓市民在自由意志之下，選賢與能，投下神聖的一票。

基檢署檢察長柯麗鈴表示，檢警調廉已織成緊密法網，配合法務部建置「雲端反賄APP」，以「科技查賄，雲端反賄」，推廣友善檢舉管道，擴大情資來源，全力進行各項查賄部署及查緝行動，展現中央與地方共同查察賄選的決心。

(中時 )