立法院衛環委員會今天審查環保署109度總預算，針對環保署補助「台東焚化爐」重啟興建將4.2億元經費，有部分立委認為不妥，應三思而後行，決議凍結該案5千萬元預算。

林淑芬認為，台東焚化廠的條件與行政院核定的「多元化垃圾處理計畫」的補助對象條件不符；加上報告顯示，當地未來的垃圾清運量將逐年下降，預估從109年起，每年垃圾清運量將低於3萬噸，到時候不是營運不下去，不然就是燒事業廢棄物，這樣的命運是台東縣政府或環保局要的嗎？加上統計台東垃圾又以紙類、廚餘、金屬容器最多，都是可以回收的。

對此，環保署長張子敬回應，因台東垃圾載到西部燒完，底渣還要運回，費用、運送過程等問題不見得環保；另外環保署當年補助的費用是興建焚化爐，這筆費用不應該拿來轉型成為環境教育中心。至於劉建國、吳玉琴等立委也認為應三思而後行，最後要求環保署再提書面答覆，決議凍結5千萬。

台東焚化爐自94年興建完成後，因資源回收效果好，垃圾量減少，已14年未啟用，但今年台東縣政府打算重啟自行處理縣內垃圾，不再外送，獲環保署同意補助4.2億元經費重啟。

台東焚化爐興建完成14年，因當年資源回收政策成功，全台圾垃量大減，台東縣政府基於營運及財務考量，決定不啟用，直到今年有意重啟焚化爐、自行處理縣內垃圾，獲環保署同意補助4.2億協助營運，但引起地方正反聲浪、環團反對；上午審議預算時，立委決定凍結5千萬。

(中時 )