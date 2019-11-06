香港天后鄭秀文和許志安情纏28年，兩人6年前結婚，今年4月卻爆出男方和港姐黃心穎在計程車上激吻片，鄭秀文選擇包容丈夫，最近卻忽然傳出黃心穎懷孕，還有可能在美國和許志安結婚的謠言。近日有網友在香港偶遇鄭秀文和許志安，兩人開心坐在路邊吃下午茶聊天，網友形容「感覺沒受風波影響」，間接證明兩人感情依舊。

許志安7個月前鬧出「安心偷吃」事件，當時他開記者會聲淚俱下認錯，直說：「我覺得自己很丟臉、很討厭、好噁心、很陌生，我有深刻的反省」，承認迷失了自我，向被受傷害的家人道歉，鄭秀文則說人誰無過，會跟丈夫牽手祈禱共同度過婚姻中重要的一刻，強調：「不放棄自己，不放棄對方，互相糾正」。

而背負小三罵名的黃心穎，飛到美國展開新生活後便未再出現於鏡頭前，最近卻有傳言指她懷孕，可能將在美國結婚。而今微博傳出，有網友在香港路上巧遇許志安和鄭秀文喝下午茶，許志安雖沒入鏡，但從拍到的背包和鞋子，可知許志安就坐在鄭秀文對面，影片中的鄭秀文擦著紅唇露出燦爛微笑，網友說：「偶遇鄭秀文和她老公許志安，感覺並沒有受風波影響，希望他們開心哦」。

(中時電子報)