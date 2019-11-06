蔡總統昨去屏東出席活動，有多位高階將領穿便服出席，還和民進黨籍立委參選人排排站合照，在此選舉敏感時機，蔡政府實不宜叫現役將領出席相關活動。

蔡英文總統昨日出席「高雄榮總屏東大武分院動土典禮」，肯定政府全力促成大武分院新建工程；其中，列席官員除國防部長嚴德發、退輔會主委馮世寬、高雄榮民總醫院院長劉俊鵬等人外，還有陸軍司令陳寶餘上將，軍備局長與軍醫局長等參加，另民進黨的屏東立委參選人幾全數全齊，包括立法院長蘇嘉全的侄子蘇震清。

其中，陸軍司令陳寶餘上將在合照時，被安排與蘇震清站一起，陳寶餘表情一臉嚴肅。

國防部長嚴德發是文人，也是政府閣員，出席蔡政府相關活動較無爭議，唯選舉期間，高階將領出席帶有造勢意味的場合，還和立委候選人合照，並不適宜。

國防部官員則表示，這是地方上重要的醫療建設，守護軍民健康，國防部相當重視。

(中時 )