資深媒體人許聖梅與地方奶奶日前組成「庶民女F4」團體後，進棚拍攝挺韓曲

雪莉奶奶周周來報到，和老闆徐小明成好朋友。(照片/游定剛 拍攝)

《我現在要出征》後，便引起廣大迴響。雪莉奶奶(6日)帶著《中時電子報》記者來到一家她每周都會報到祖傳紹興腿庫飯，奶奶表示「腿庫飯入口即化，我牙都咬的動」。

雪莉奶奶和老闆徐小明成好朋友。(照片/徐小明 提供)

位於新北市中和區秀朗路上這間大四囍腿庫飯，是間網紅名店，假日需要大排長龍才買的到，也是81歲雪莉奶奶每周都會到訪的店家，走進店內空間不大，座位區擺了幾張木頭桌椅，抬頭牆壁上看到的具有年代歷史的電影、唱片海報等。挺韓名嘴許聖梅日前和地方奶奶所組成的「挺韓女F4」受到廣大回傳，雪莉奶奶先是表示「感謝大家的鼓勵與加油，而之前網友的酸言攻擊早已不生氣」。更是和文山伯、杏仁哥喊話「庶民總統餅要推出，這次我真的要出征了，給我攤位我要一起去擺攤盡份心力」。

挺韓雪莉奶奶帶路吃美食-新北腿庫飯EP01

雪莉奶奶表示「這家是我最喜歡吃的腿庫飯，庶民銅板美食，肥而不油膩、入口即化，像我上排沒有牙齒都可以咬的動，每周都會來吃一至兩次補充養分、膠質，」奶奶更強調「吃他們腿庫飯，一定要搭配老闆自己炒的特製辣椒醬，它不是辣，而是香，沒有配辣椒醬我還吃不下飯。」

大四囍腿庫飯徐老闆表示「雪莉奶奶每個禮拜至少都會來店裡吃一次，她就像是自己的奶奶一樣，看到她吃的開心，我也感到很開心」。面對奶奶先前遭網友霸凌、酸言攻擊，徐老闆不捨表示「奶奶就像你們家裡的長輩一樣，這實在很不應該，難道你們家裡的奶奶像這樣被攻擊，作何感想?」並呼籲網友別再攻擊奶奶了。

(中時電子報)