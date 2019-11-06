高雄榮民總醫院屏東大武分院5日舉行動土典禮，蔡英文總統也出席，預計2022年完工啟用，未來有急重症醫療需求的屏東縣民，不用再跨溪到高雄求醫。特別的是，分院設在大武營區內，將保留營區老樹和歷史建築設為公園，是全國唯一公園裡的急重症醫院。

蔡英文致詞時指出，屏東幅員狹長遼闊又高齡化，有急重症醫療資源不足問題，特別感謝行政院、縣府團隊、立委一起促成分院興建。高榮高齡醫學發展卓越，在大武分院完工後，期許高榮繼續帶動長照服務及急重症發展，讓鄉親有更周全的醫療照顧。

屏東縣長潘孟安表示，未來縣府會要求分院提供長期與穩定的急重症醫療人力，提高偏鄉處理急重症的能力及縮短後送時間，與縣內的區域醫院、地區醫院垂直整合，成為屏東縣境內急重症醫療後送醫院，同時肩負恆春半島醫療照護責任。

高榮大武分院為醫學中心等級，醫療大樓規畫為地下2層、地上9層的鋼筋混凝土結構建築。由於設立在公園中，外觀色彩將採低調素雅，融入公園綠意中，並以智能、綠能、節能的建築，落實健康促進與永續經營理念。

分院將定位為區域級、急重症、智能大型醫院，設置內、外科、重症加護中心、癌症防治中心及34個醫療專科，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，規畫急性病床499床，加上特殊及長照共1208床，醫護行政人員1400多人，彌補屏東地區醫療資源缺口。

(中時 )