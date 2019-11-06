阿公阿嬤們原本害羞，綁了頭髮、穿上小學制服、加上誇張的化妝，每一個都生龍活虎，演技自然逗趣。（周麗蘭攝）

二崙鄉農會家政班員首次召募到31名素人「演員」。（周麗蘭攝）

現代「老萊子」！二崙鄉農會家政班60歲到80歲的家政班員31人綁著沖天炮、穿起小學制服，6日對700多名70歲到90歲老人演出「頑童小學堂」，從賴床、上學遲到、演到兩小無猜，老人演給老人看，自娛娛人，台上台下都笑翻。

二崙鄉農會家政班有60多年歷史，全鄉成立36班，班員從50歲到80歲都有，，大家相處多年，默契很好，農會今年突發奇想用演戲激盪彼此的活力，共有31人樂意嘗試。

供銷部主任廖錦慧表示，兩個月前]找專業人士編了一齣「頑童小學堂」舞台劇，描述早年的小學生活，阿嬤阿公們扮演7、8歲的小學生，回味兒時賴床、遲到、打鬧的情景。

廖錦慧說，阿公阿嬤們原本害羞，但綁了頭髮、穿上小學制服、加上誇張的化妝，每一個都生龍活虎，演技自然逗趣，毫無違和感。

31名阿公阿嬤日前首次在農機展演出，6日又在二崙鄉老人會登台，老人演給老人看，非常有共鳴，台上台下笑成一片。

縣議員李明哲、廖偉晴6日也到場與老人家同歡，李明哲說，二崙鄉老人會很有活力，雙數月份的農曆初十固定聚會，鄉內老人眾多，場地不夠大，分2梯次才容納得下，每場都有700、800人次，出席率很高。

(中時 )