根據CFSV2的預測，11/16之後東亞冬季風有明顯高於氣候平均值的趨勢。(圖擷自賈新興臉書/天氣風險管理公司)

台灣越來越不冬天了嗎？去年有人抱怨，羽絨外套沒拿出衣櫃，一個冬天就過了。今年還會延續去年暖冬嗎？還是有機會遭遇寒流，讓自己穿得暖呼呼的？氣象專家賈新興表示，東亞冬季風明顯高過平均值，目前看來台灣偏冷機率是最低的。

賈新興日前在臉書上表示，大家關心今年的冬季到底會冷還是熱，根據CFSV2的預測，計算東亞冬季風的指標，顯示11/16之後東亞冬季風有明顯高於氣候平均值的趨勢，他認為這個訊號可以再觀察幾天。

不過，賈新興仍分析，今年台灣冬季12月至明年2月，目前看來偏冷機率似乎是最低的。

面對今年可能是暖冬，網友留言，「懷念冷空氣」、「以後提到寒流，都要說很久很久以前了」、「暖冬種水果，果農、蜂農眼欲哭無淚」、「全球暖化下的暖冬」、「這幾年應該都不像有冬天的樣子，有冷氣團就算像冬天了」、、「今年不會又沒有寒流吧？去年冬天羽絨外套都沒拿出來穿」。

(中時電子報)