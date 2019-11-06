美食外送員進入嘉義市2個多月，至少發生52件車禍、71人受傷，議員鄭光宏6日督促警方加強宣導交安及執法，市警察局長張樹德說，10月22日起針對美食外送的熱區路段加強執法，力求改善交通險象。
鄭光宏說，美食外送員衍生不少交通問題，9至10月短短2個月A2類（有人受傷）的事故有52件，71人受傷，幸未發生死亡車禍，樂見外送經濟在嘉義市興起，但也要關心新興行業從業人員的安全。
鄭光宏說，52件車禍中有34件發生在白天，夜間18件，1件是大型重機，47件是普通重機，年齡層是20至30歲年輕人居多，肇事原因以未規定讓車13件最多，其次是行車未注意車前狀況10件。
市警局統計10月整個月取締外送員交通違規案約有300餘件，又以不依規定轉彎或變換車道209件最多，闖紅燈38件，紅燈右轉18件。
張樹德說，目前在易肇事熱區如文化路、中山路、林森西路、民族路、吳鳳北路、仁愛路等布署便衣或制服警察加強執法，11月13日市府社會處辦外送員權益說明會，警局會派員出席宣導。
張樹德說，8至10月是勸導期，10月22日起第一、二分局、保安隊及交通隊都動起來，針對外送員加強交通大執法，目的是希望維持大家的安全，降低肇事機率。
(中時 )
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