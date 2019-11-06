韓國瑜提出「母語在家學」，遭綠營批判要讓母語式微。韓國瑜競選總部發言人何庭歡上午受訪時，再度要求民進黨把話吞回去。

何庭歡說，韓從頭到尾都沒有要讓母語式微的意思，而是一直認為學習母語最好的環境在家庭，爸爸、媽媽、爺爺、奶奶更了解自己的母語跟文化如何傳承，在課堂上則要著重具有國際競爭力的英語與中文的學習，韓從頭到尾沒有禁用母語的意思。

她說，母語要打造一個好的環境，例如在家中、社團、演講比賽，或發獎金鼓勵學生可以維繫自己的母語，傳承自己家中的文化，這樣做不會讓母語消失，也沒有要禁說母語方言，當民進黨做這樣的指控，才是一種刻意的抹黑跟歧視，民進黨要把這句話吞回去。

民進黨副秘書長林飛帆質疑國民黨總統參選人韓國瑜過去喊出的口號，沒有一項做到；何庭歡表示，競選期間當然要提出民意所歸的政策，當選後就會一一兌現。

有關韓國瑜的副手人選，何庭歡說，副手是韓國瑜心中非常重要的一部分，心中有適當的人選，會在確定後，一定會推出符合社會期待以及民意所歸的人選，在可以公開時一定會跟大家說明。

(中時 )