儘管美國總統川普上週對美英達成貿易協議的可能性提出質疑，白宮今天表示，川普與英國首相強生在電話中，雙雙重申將致力於在英國脫歐後敲定自由貿易協議、強化兩國關係。

川普上週警告英國首相強生（Boris Johnson）說，強生版脫歐協議的條文，意味著從某些層面來說，英國無法與美國從事貿易活動。

法新社報導，英國將於12月12日提前大選，川普卻在10月31日上脫歐黨（Brexit Party）黨魁法拉吉（Nigel Farage）主持的廣播節目，暢談他一貫的直白看法。

由於強生的選情對英國有重大影響，將左右英國未來在歐洲與全球各地的地位，川普在強生準備開始拉票的節骨眼公開唱衰美英貿易協議，可能重挫強生的士氣。

川普與法拉吉在英國都是極具爭議性的人物，可能不利於強生爭取溫和派選民支持的機會。

川普與強生今天通話後，白宮副新聞秘書迪爾（Judd Deere）說：「兩位領導人再度重申，一旦英國脫離歐洲聯盟，他們將致力於透過穩固的雙邊自由貿易協議，強化美英的特殊關係。」

川普同時堅持，其他北大西洋公約組織（NATO）盟國必須「增強他們防禦資金」，重申他認為美國在北約負擔過多經費的論點。

路透社則根據唐寧街首相府發言人的聲明稿報導說，強生在電話中除敦促川普撤銷對蘇格蘭威士忌等商品的關稅，也要求川普不要對進口汽車課徵關稅。

美國上月對蘇格蘭威士忌等歐洲產品祭出25%關稅，以報復歐洲提供大型飛機非法補貼。

另一方面，川普政府也揚言將對歐洲汽車與零件課徵多達25%的關稅。華府將在11月14日前決定是否實施關稅。這些關稅已經延後實施6個月一次，貿易專家說有可能再延一次。

(中央社)