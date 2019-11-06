國民黨主席吳敦義近期傳出可能會納入不分區安全名單，遭黨內不少人士反對，近日更接受媒體主持人專訪，談近期選情。對此，前民進黨立委、名嘴沈富雄就直言吳「敦義之心，路人皆知」，並曝光他可能佈局，更嗆國民黨總統候選人韓國瑜：沒機會了！

沈富雄今(6日)在臉書發文稱，「吳主席態度曖昧、言辭支吾，但『敦義之心，路人皆知』，『他就是想當立法院長』，昨天接受蔡詩萍的專訪，他心目中的場景就昭然若揭了」，他的構想如下：

(一)韓國瑜選上總統。(二)韓國瑜任命行政院長。(三)國民黨在立法院沒有過半。

(四)國民黨需要一位能夠發揮比較大力量的立委，以配合行政院長，這位立委的條件是：(1)經驗比較充足、(2)視野也算開闊。

沈富雄說，他要澆吳主席一大盆冷水，因為他看法剛好相反：「(一)韓國瑜選不上。(二)韓沒有機會任命行政院長。(三)他同意國民黨席次不過半，但民眾黨與時代力量不會幫他過半。(四)因此國民黨不需要他。

他並認為：「他同意吳經驗充足，無人可與匹敵。但視野一點不開闊，是國民黨敗選後改革的阻力。因此，他一點也不擔心吳會當上院長，因為吳一點機會也沒有，且他跟趙少康持不同的看法，他十分不樂見吳敦義當上陽春立委，他直言吳會以黨團為據點，與黨中央抬槓，使國民黨陷入萬刧不復的絶境。

(中時電子報)