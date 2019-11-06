台中捷運綠線延伸經補庫案遲未獲核定，立法院交通委員會6日考察台中交通建設，立委沈智慧要求加速核定，並爭取將延伸經費列入前瞻預算。交通部長林佳龍允諾，捷運延伸案的綜合規畫費1500萬已確定列入前瞻第一階段，建設經費也會將優先列入前瞻第二階段。

台中市交通局指出，捷運綠線延伸案分兩部分，向東是從舊社站往大坑延伸2.49公里，將增設軍功路口站、軍福十六路站，總經費預計79.61億元，向西則從烏日高鐵站往南延伸至彰化，目前彰化段已獲前瞻核准補助。

沈智慧表示，台中市府9月30日將修正後的綠線延伸案報告送到中央，至今卻未接獲回應，盼交通部儘速審查，同時爭取將延伸案經費列入前瞻預算、加快推動時程，也盼中央提高補助比例。

林佳龍說，此案目前在鐵道局審查，下周送交交通部後，將於1個月內排定審查，綠線延伸至彰化部分雖已列入前瞻，但因彰化市政府對路線有不同意見，交通部將協助儘速整合，台中市部分無爭議，預計審查通過後將進行約1至2年的綜合規畫及環境影響評估作業。

林佳龍強調，捷運綠線延伸大坑的部分，綜合規畫費1500萬已編列入前瞻預算第一階段，待通過後將編列建設經費，若時程上來得及，交通部將優先排入目前行政院正推動的前瞻經費第二階段，中央一定全力支持。

「若地方有共識，延伸大坑段可以單獨先通過！」林佳龍、沈智慧指出，目前北屯區大樓林立，大坑山區10條步道更吸引許多民眾前往登山，預計未來5至10年、北屯周邊將相當繁榮，交通建設當然要先做。

(中時 )