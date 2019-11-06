民進黨立委黃國書等10人今日於立法院民進黨團辦公室召開記者會表示，中國的對台二十六條措施是為了貫徹一國兩制，本質就是欺騙。民進黨立委也集體做出不接受的手勢，並且高喊「母湯喔！」，表達反對立場。

今日出席的民進黨立委包括：周春米、黃秀芳、賴瑞隆、李俊俋、趙天麟、王定宇、鄭寶清、黃國書、管碧玲、陳曼麗等人。

李俊俋表示，中國推出對台措施的目的，是想把台灣的技術和資金鎖在中國。李俊俋說，對台政策中的第二十五條說，歡迎台灣運動員到中國參加全國比賽及職業聯賽，並提供優渥條件，協助2022北京冬奧及杭州雅韻備戰。但李俊俋指出，台灣要參加東亞青運，就是中國在杯葛。

黃國書認為，中美貿易戰後，中國製造業蕭條，而中國的對台二十六條目的是要磁吸台灣的技術與人才，因此其實是「禍台惠中」。黃國書表示，對台灣來說，對台二十六條是「短多長空」。

(中時 )