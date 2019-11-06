基隆市爭取「潛艦國造」潛艦產業園區落腳和平島，協助高雄生產潛艦所需裝備零件，市議長蔡旺璉6日上午至台船基隆廠進行市政考察，談及潛艦國造及創造千個職缺議題，台船廠長竟一問三不知，自已也是「看報紙才知道」，更聲明沒有這回事。

基隆市長林右昌、立委蔡適應上月舉辦記者會宣布台船在和平島規畫1萬5000坪土地，生產潛艦所需裝備零件，園區估計可帶動整個產業鏈近萬名就業機會；園區都還沒進駐，日前先遭議員呂美玲質疑國防機密卻大聲嚷嚷，恐讓和平島成為敵人轟炸的目標。

議長蔡旺璉今率10多名議員至造船廠參訪，就連蔡都說「這輩子第一次走進台船園區」，對於年底廠商進駐園區，以及創造百個職缺的議題與廠長座談，不過廠長卻回應，尚未收到潛艦國造指令，只知道之後可能會在高雄，澄清「沒有這回事」。

國民黨立委參選人宋瑋莉聽認為，有立委參選人到處宣傳當成政績，但為何連廠方都不知情，強調下午會在議會質詢市長林右昌。

(中時 )