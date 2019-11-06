台61線 298k至305k。（公路總局提供／陳祐誠傳真）

台灣因地理環境特殊，公路景觀豐富多元，城市、鄉野、高山、海邊均可循著公路的軌跡抵達，優美的公路也常成為攝影師、廣告商或導演的口袋名單，交通部公路總局發起台灣十大景觀公路票選，投票時間自11月6日中午12時至12月1日晚間23時59分止，參加投票還可抽獎，有機會帶走捷安特自行車。

台灣十大景觀公路票選活動，從全台省道公路中優先篩選出30條路線，包括北海岸（台2線）、太魯閣（台8線）、蘇花公路（台9線）、花東海岸公路（台11線）、合歡山（台14甲線）、阿里山公路（台18線）、高雄田寮月世界（台28線）等，皆有特殊的地理特質與磅礡美景，更是眾所皆知的打卡熱點。

公路總局指出，每個人心中都有一條有回憶的路，相簿中總有一張與公路的合影，「在你心目中，台灣最美、最經典的公路是哪一條呢？」邀請民眾參與「票選台灣最美十大景觀公路」（https://campaign.cw.com.tw/smiletaiwan/2019roadtop10-105）投票，網路票選結束後，公總也會依據票選結果當作後續施政參考。

公路總局表示，活動期間每週將抽出參加獎及分享Facebook貼文活動獎，獎品除數量有限的祝好運貫通石、Ikea無線充電器、星級旅遊住宿券、Garmin Forerunner 35 心率智慧跑錶、迪卡儂3人加大透氣涼感快開兩秒帳外，凡曾投票給總票數前十大景觀公路者，更有機會獲得最大獎ZenFone 6及捷安特高級自行車（Liv ALIGHT 1 DISC 城市運動好easy 2020年式）。

(中時 )