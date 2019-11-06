台中市石岡區農會結合山城地區11家觀光果園，推出「520幸福花海暢遊石岡」農樂遊程。（王文吉攝）

迎接花海人流，台中市石岡區農會自9日至12月1日推出假日限定的「520幸福花海暢遊石岡」農樂遊程，邀請遊客賞花、採橘、品嘗養生餐。一日遊程滿15人成團，每人費用520元，包含車資、保險、餐點等，假日於豐原火車站集合出發，台中市區還提供專車定點接送。

新社花海展期剛好是「早柑」初上市，石岡區農會推出賞花採果一日遊，想嚐鮮的民眾可別錯過。（王文吉攝）

初冬的山城橘子紅了，花也開滿了，新社花海今年合體國際花毯節及中台灣農業博覽會，主辦單位菇預估23天展期，將吸引200萬觀光人次。石岡區農會瞄準人流帶來的消費力，結合公道農園、心心農場、流星花園等觀光果園，推出「520幸福花海暢遊石岡」農樂遊程。

台中市農業局長蔡精強邀請全國遊客來台中賞花採果。（王文吉攝）

農業局長蔡精強表示，豐原、石岡、新社、東勢一帶是全台椪柑品質最好的產地，山城的農業已走向休閒觀光化三級產業整合，而花海展期剛好是「早柑」初上市，農樂遊程結合採果賞花，透過觀光行銷農產，吸引遊客「人進來」，把農產品帶出去，想嚐鮮的民眾可別錯過。

石岡區農會張東海總幹事推薦「520幸福花海暢遊石岡」農樂遊程，520元包吃、包交通、包採果。（王文吉攝）

石岡區農會張東海總幹事表示，520是一份幸福的傳遞，費用包含交通車資及餐點、採果體驗，上午從豐原火車站出發或台中市區定點接送，直達新社花海及國際花毯節，中午品嘗石農咖啡館健康養生套餐，下午前往觀光果園，遊賞農村兼採果，可帶回1斤鮮採椪柑。

(中時 )