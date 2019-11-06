演員王瞳與馬俊麟因拍攝八點檔《大時代》傳出婚外情，王瞳甚至遭到馬俊麟正宮提告「侵犯配偶權」求償400萬，導致王瞳帶著媽媽與阿姨登門找馬太太理論，沒想到當初王瞳阿姨的「上門金句」出現在民視新八點檔《多情城市》中。
《多情城市》女主角侯怡君劇中面臨小三公然搶丈夫的狀況，飾演小三的德馨甚至還登門找上侯怡君吵架，最後被侯怡君女兒潑麵粉。而她被抓到當小三時，也怒嗆侯怡君「只會顧家有甚麼用？老婆若是溫柔體貼，丈夫可能去找外面的女人嗎，還稱侯怡君只會顧家有什麼了不起，家庭若是有溫暖，丈夫可能去找別的女人嗎？」
但這段台詞好像似曾相似，似乎就像王瞳阿姨當初的金句，「妳都沒有錯，妳老公會一直往外面跑？妳的老公為什麼在家得不到溫暖啊？為什麼會去找我們王瞳，妳有沒有看到他們的對話，都是妳老公在找我們王瞳耶，妳這女人是怎麼幹的啊！妳自己應該好好反省反省妳這種女人！」《多情城市》補刀「馬王戀」也讓網友直呼相當符合時事。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。