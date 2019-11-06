立法院交通委員會6日考察台中交通建設，外傳基於選舉考量，交通部長林佳龍將釋放大利多，面對外界質疑，他澄清表示，地方建設是一棒接一棒，不分黨派、地方或中央，身為台中人，很樂意多為台中做些事。

林佳龍陪同立委沈智慧考察台中交通建設，針對捷運綠線延伸經補庫案、國道一號接台74線匝道案等部分，皆大力給予支持，他說，台中市府日前提出捷運綠線延伸大坑案的可行性研究，交通部預計收到案後一個月內審查完畢，目前綜合規畫費確定可列入前瞻基礎建設第一階段特別預算，也會爭取建設經費優先列入前瞻第二階段。

而在國道一號接台74線匝道案，林佳龍說，此匝道上月底已完成發包，期待今年底、明年初可動工，建議台中市政府可參考水湳智慧城的轉運站功能，連結興建中的中科跨越環中路、到水湳的轉運城，讓系統交流道與轉載、接駁功能能達到極大化，若市府提出，交通部一定支持。

而對於外傳林佳龍此次考察台中建設，將因選舉考量釋放大利多，他特別澄清，這幾件政策都是持續在推動中，大家應該以平常心看待。沈智慧則強調，交通建設沒有黨派分別。

(中時 )